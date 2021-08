Sondersitzung des WES : Fragen zur Steinbachtalsperre bleiben offen

Swisttal Ein Betroffener des Hochwassers verlangt Antworten von Wasserversorgungsverband. Also hat Udo Ellmer einen Fragenkatalog zusammengestellt, der auf einer Sondersitzung zur Sprache kam.

Was an der Steinbachtalsperre am Tag des Starkregens schiefgelaufen ist, will Swisttals Ratsmitglied Udo Ellmer genau wissen. Deshalb hat der Heimerzheimer in den sozialen Medien Fragen gesammelt und sie den Swisttaler Mitgliedern des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen Swisttal (WES) zugesteckt. Antworten sollte die Verbandssondersitzung am Mittwoch liefern. „Das hat aber nur bedingt geklappt“, sagt Ellmer dem GA.