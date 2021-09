Sanierung des Henseler Hofs in Niederbachem : Architekt setzt auf Flaschenaufzug statt Aufzug

Sanierung des Henseler Hofs in Niederbachem

Hans-Jörg Metze von der KG Rot-Gold Niederbachem demonstriert, warum der Verein gerne einen Aufzug in den Keller gehabt hätte. Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Niederbachem Der Bauausschuss der Gemeinde Wachtberg hat jetzt grünes Licht zur Sanierung des Henseler Hofs in Niederbachem gegeben. Der Dorfsaal ist damit künftig energetisch gut aufgestellt, doch gerade die Karnevalisten bedauern, dass es keinen Aufzug geben wird. Auf der Außenfläche ist mehr Grün geplant.

Nach fast genau einem Jahr war der Bonner Architekt Wolfgang Beyss jetzt wieder im Bauausschuss der Gemeinde Wachtberg zu Gast. Im Gepäck hatte er erweiterte Planungen zum Umbau des Henseler Hofs, die die Politiker im August 2020 eingefordert hatten. Damals ging dem Ausschuss, wie berichtet, die energetische Sanierung des Dorfsaals nicht weit genug. Hier hat Beyss nun nachgebessert, sieht eine kleine Photovoltaik-Anlage fürs Dach und eine Deckenstrahlungsheizung im Saal vor. „Die wird schneller wärmer als das bisherige System“, so der Architekt.

Die Karnevalisten wollten einen Aufzug

Für den Aufzug oder zumindest eine Rampe hatten sich im Vorfeld neben einigen Politikern vor allem die Karnevalisten stark gemacht. Denn aktuell muss jeder Stuhl oder Tisch per Hand aus dem Keller hoch- und runtergetragen werden. „Für uns ist es wirklich wichtig, dass ein einfacher Transport von Möbeln aus dem Keller ermöglicht wird“, sagte auf Anfrage Heinrich Schröder, Pressesprecher der Karnevalsgesellschaft Rot-Gold Niederbachem. Ansonsten aber freue man sich, dass es nun in die Planungsendphase gehe. „Wir hoffen auf eine zügige Umsetzung, ohne dass die fünfte Jahreszeit Anfang 2022 beeinträchtigt ist“, so Schröder, dessen Verein den Saal nicht nur nutzt, sondern sich auch um Vermietungen kümmert. Durch die Modernisierung werde der Henseler Hof nun „vielseitig nutzbarer“, meinen die Karnevalisten.