Nachfolger in Wachtberg steht schon fest : Randa Fashion in Berkum schließt

André Schwind (2.v.l.) übergibt den Staffelstab an Christian Nettekoven, der in Berkum eine neue Filiale von Chris Mode eröffnen wird. Links Susanne Winkler, die randa fashion geleitet hat. Rechts Miriam Barthel, leitende Mitarbeiterin von Christian Nettekoven. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg-Berkum Nach 15 Jahren schließt Randa Fashion in Wachtberg-Berkum seine Türen. Doch zu einem Leerstand wird es im Einkaufszentrum nicht kommen, ein Nachfolger steht bereits fest - und der hat klare Vorstellungen für das Ladenlokal.

Nachfolgeregelung war schon länger geplant

Chris Mode eröffnet in Berkum: Sortiment wird um neue Marken erweitert

Der 41-jährige Geschäftsmann betreibt in Bornheim bereits zwei Filialen von Chris Mode – in einigen Wochen dann auch eine neue in Wachtberg. André Schwind übergibt nämlich ihm den Staffelstab für die Geschäftsräume. Offizielle Übernahme ist am 1. August – das Datum steht auch auf dem Stab, ebenso wie der Schriftzug „Randa goes Chris“. Nettekoven: „Wir werden danach zeitnah eröffnen“. Ein genaues Datum wollte er noch nicht verraten. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass er das Ladenlokal zuerst noch renovieren will.