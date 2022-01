Nächster Test am Samstag : Bonner SC gewinnt Testspiel gegen Siegburger SV 04

Nächster Test am Samstag

Der BSC ging durch Rudolf González (Mitte) bereits in der ersten Minute mit 1:0 in Führung (Archivfoto). Foto: Boris Hempel

Der Fußball-Regionalligist Bonner SC hat das Testspiel gegen den Mittelrheinligisten Siegburger SV 04 mit 3:2 (2:0) gewonnen. Der Viertligist ging durch Rudolf González bereits in der ersten Minute mit 1:0 in Führung. Justin Klein legte nach (16.). In Halbzeit zwei erhöhte zunächst Gastspieler Hiro Yamada auf 3:0 (47.). Danach verkürzte Siegburg durch Tugra Koc (65.) und Christopher Mai noch auf 2:3 (78.). „In der ersten Hälfte haben wir kontrolliert gespielt, danach waren wir zu offen“, bilanzierte BSC-Cheftrainer Markus von Ahlen.