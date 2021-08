Neuzugang von RW Koblenz : Bonner SC verpflichtet Testspieler Justin Klein

Haben mit Justin Klein bald einen neuen Spieler in ihren Reihen: Die Mannschaft des Bonner SC. Foto: Boris Hempel

Bonn Der Bonner SC bastelt weiter an seinem Kader für die neue Saison und hat Justin Klein verpflichtet. Der 26-jährige Mittelfeldspieler kommt von Rot-Weiß Koblenz.

Zumindest einer zahlreich getesteten Gastspieler hat es geschafft. Justin Klein gehört ab sofort zum Kader des Fußball-Regionalligisten Bonner SC. Der 26-jährige Mittelfeldakteur spielte zuletzt für den Südwest-Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz und traf für den BSC am vergangenen Samstag im Testspiel gegen den VfL Alfter.

„Mit Justin Klein kommt ein Spieler zu uns, der vielseitig einsetzbar ist. Er tritt gute Standards und passt charakterlich genau in unser Team“, sagte BSC-Trainer Björn Joppe. „Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe, in der Regionalliga West für den BSC aufzulaufen“, sagte Klein. „Der Trainer hat mir ein sehr gutes Gefühl in den Gesprächen gegeben. Beim Bonner SC habe ich das Gefühl, dass dort ein neues zuhause entstehen kann.“