1:1 bei Borussias U23 : Bonner SC holt verdient einen Punkt in Dortmund

Dortmund/Bonn Der Bonner SC hat die Rote Laterne der Regionalliga West abgegeben. Das Team von Trainer Thorsten Nehrbauer holte am Sonntag einen Punkt beim Spitzenreiter, der U23 von Borussia Dortmund - und das nicht unverdient.

Den Blick auf die Tabelle dürfte Thorsten Nehrbauer, der Trainer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC, seinen Schützlingen vor der Partie bei der U 23 von Borussia Dortmund aus psychologischen Gründen erspart haben. Schließlich trat der BSC, nachdem die Konkurrenz bereits am Samstag die Klingen gekreuzt hatte, als Tabellenschlusslicht gegen den Primus an. Diese aus BSC-Sicht sicherlich unerfreuliche Tabellen-Konstellation sollte sich nach den 90 Minuten im Stadion Rote Erde zu Dortmund ein wenig erträglicher darstellen.

Denn der BSC trotzte dem BVB-Nachwuchs nach deutlicher Leistungssteigerung in der zweiten Spielhälfte ein nicht unbedingt erwartetes, dafür aber verdientes 1:1 (0:1) ab und hat damit zumindest das angeschlagene Selbstbewusstsein für die anstehenden Aufgaben gehörig aufpoliert. Zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison kein entscheidender, aber durchaus willkommener Nebeneffekt: Die Rote Laterne übergab die Nehrbauer-Elf den punktgleichen Sportfreunden aus Lotte. Marcel Damaschek hatte in der 52. Minute die Dortmunder Führung durch Taylan Duman aus der 10. Minute ausgeglichen.

„Das war ein verdienter, weil hart erkämpfter Punktgewinn“, meinte ein zufriedener BSC-Cheftrainer. „Heute hat meine Mannschaft ihr wahres Gesicht gezeigt und sich das nötige Glück auch erarbeitet.“ Gezwungenermaßen, wohl aber auch aus Kalkül hatte der BSC-Trainer nach dem Ausfall von Kapitän Kris Fillinger seine Startelf für die schwere Prüfung in Dortmund auf drei Positionen umgebaut. Erstmals von Beginn an dabei war der erst 19-jährige Marius Samoura, der mit Rückkehrer Cedric Mvondo nach dessen Denkpause gegen Wegberg-Beeck und David Winke die Dreierkette im 3:5:2-System von Nehrbauer bildete.

Jan Roschlaub musste dafür zunächst mit der Bank Vorlieb nehmen, kam dafür später in die Partie. Für den bislang glücklosen Metin Kizil stürmte Aloy Ihenacho. Dario Schumacher, für Fillinger Kapitän, und Dominik Bilogrevic vertraten den verletzten Fillinger im defensiven Mittelfeld. Nach erwartet druckvollem Beginn der Hausherren hatten allerdings die Gäste die erste gute Chance der Partie. Nach einem schlampigen Abspiel von BVB-Schlussmann Luca Unbehaun eroberte Ihenacho den Ball an der Strafraumgrenze. Der folgende Pass auf Burak Gencal geriet dann zu ungenau, so dass Unbehaun seinen Fehler mit letztem Einsatz gegen Gencal wieder gut machen konnte. Zwei Minuten später gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung.