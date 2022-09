Reihe mit Comedian Fabian Köster : FC löscht “Bock auf Europa“-Videos

Köln Der 1. FC Köln hat die Reihe „Bock auf Europa“ mit dem beliebten Comedian Fabian Köster wieder eingestellt. Es mangelte offenbar an Werbe-Interessenten.

Eigentlich sollte der Kölner Comedian und Autor Fabian Köster den 1. FC Köln auf seiner Reise in der Conference League durch Europa begleiten, die Tour ist für den 27-Jährigen frühzeitig beendet. Der FC hat die kleine Video-Reihe „Bock auf Europa“ wieder abgesetzt und den ersten Teil der Reihe gelöscht. Köster interviewte in der Folge Fans, Spieler und Trainer des 1. FC Köln. Der 27-jährige bekennende FC-Anhänger ist unter anderem aus der „heute Show“ bekannt. In der ZDF-Sendung interviewt Köster in der Regel Politiker. Gerade von den spontan gestellten und oft überrumpelnden Fragen und teils überraschenden Antworten lebt das Format.