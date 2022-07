Vor DFB-Pokalspiel : FC-Trainer Baumgart mit schwierigen Personalentscheidungen

Wo geht die Reise hin? Trainer Steffen Baumgart (links) und Geschäftsführer Christian Keller leiten die Geschicke des FC. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Mit dem SSV Jahn Regensburg trifft der 1. FC Köln in der ersten DFB-Pokalrunde am Samstag auf einen aktuell starken Gegner. Dabei dürfte der Kader den einen oder anderen FC-Profi überraschen.

Es sind viele Themen, die die Vereinsverantwortlichen des 1. FC Köln derzeit beschäftigen. Von Saisonvorbereitung über Kaderentscheidungen, fehlende Transfererlöse bis hin zum Mannschaftsrat haben sowohl FC-Trainer Steffen Baumgart als auch der sportliche Geschäftsführer Christian Keller allerlei zu klären. Einzig die sportlichen Ziele, die es mit dem Pflichtspielauftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der ersten DFB-Pokalrunde beim SSV Jahn Regensburg zu erfüllen gilt, sind klar. „Wir wollen nach Berlin“, sagte Baumgart am Donnerstag.

Wie schon in der vergangenen Saison möchte der 50-Jährige die Chance nutzen, um sich seinen Wunsch vom Pokalfinale in Berlin zu erfüllen. Sportdirektor Keller teilte seine Meinung. „Es gibt sechs Spiele. Wenn man die gewinnt, hat man den Pokal in der Hand. Es gibt keinen Wettbewerb, bei dem es weniger Spiele gibt, um ins Ziel zu kommen.“

Keller: Wir werden mit allem Respekt nach Regensburg fahren

Bei aller Motivation ist allein schon der erste Schritt in Richtung Berlin alles andere als einfach. Mit dem Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg vor wohl rund 15.000 Zuschauern wurde nicht nur ein Los gezogen, das Erinnerungen bei einigen Kölner Akteuren weckt, sondern auch sportlich eine besondere Herausforderung ist. Nach über acht Jahren in Regensburg ist Keller erst im April an den Rhein gewechselt. „Das Fandasein für Regensburg muss natürlich ruhen. Ich habe heute Morgen mit Trainer Mersad Selimbegovic telefoniert. Nicht über das Spiel, sondern darüber, dass wir nach dem Spiel, egal wie das ausgeht, ein Getränk zusammen trinken. Ansonsten bekomme ich jede Menge Nachrichten aus Regensburg“, erzählte der 43-Jährige. Auch die Neuzugänge Eric Martel und Sargis Adamyan haben eine Regensburger Vergangenheit. Während Martel bis 2017 in der Jugend spielte, war Adamyan anschließend von 2017 bis 2019 mit 66 Zweitligaspielen in der ersten Mannschaft aktiv.

Der Kadercheck des 1. FC Köln

„Die Gefährlichkeit liegt allein im Wettbewerb. Es ist von Vornherein ein Finale. Regensburg baut auf dem auf, was sie sich jahrelang aufgebaut haben. Sie spielen sehr gradlinig, sind eine körperbetonte Mannschaft, die in jeden Zweikampf geht und sich in keiner Situation schont. Da muss man erstmal gegenhalten“, sagte Baumgart. Die ersten beiden Partien der neuen Saison konnte der Zweitligist ohne ein Gegentor für sich entscheiden. „Sie haben einen klaren Plan nach vorne und wissen, wann sie hinten rausspielen und wann sie mit langen Bällen agieren. Sie sind sehr gut beim zweiten Ball und kommen immer wieder in die Tiefe. Sie sind sehr wach und setzen den Gegner in der Anfangsphase unter Druck. Sie sind außerdem sehr gut bei Standards“, so der Cheftrainer. Bei all den Stärken der Mannschaft von Selimbegovic, die in der vergangenen Saison den 15. Platz erreichte, lässt die intensive Saisonvorbereitung der Kölner keine Unsicherheit zu. „Wir sind der Bundesligist und wir wollen die Runde weiterkommen“, sagte Baumgart.

Schwere Kaderentscheidungen

Wer von den Spielern gegen Regensburg auf dem Platz stehen darf, ist dagegen noch nicht final geklärt. Wie angekündigt werden Stürmer-Neuzugang Steffen Tigges und Offensivspieler Ondrej Duda noch nicht dabei sein. Während Tigges bei der U21 sein erstes Spiel für den FC absolvieren wird, gilt es für Duda, den Trainingsrückstand aufzuholen. Einzig Timo Hübers, Jeff Chabot und Benno Schmitz nannte der 50-Jährige bereits zu Beginn der Trainingswoche als Akteure für die Startelf. „Wir sind jetzt noch breiter aufgestellt. Es gibt nicht mehr nur eine erste Elf, sondern jeder von 20 Spielern könnte von Anfang an spielen. Wir werden nicht nur mit einer hohen Intensität spielen, sondern auch immer wieder von der Bank nachlegen, um uns im Spiel zu verbessern“, so der Trainer. Am Freitag wird Baumgart den Kader für das Pokalspiel festlegen. Der eine oder andere Profi dürfte dabei überrascht werden. „Die Situation ist nicht schwierig für mich, sondern das Respektieren der Jungs wird da das Problem.“

Finanzielle Ziele noch nicht erreicht

Weitergehend vor ungelösten Problemen steht Sportchef Keller. Allein mit dem Abgang von Salih Özcan hat der Verein noch nicht genügend Transfererlöse erhalten, um die gesetzten finanziellen Ziele zu erreichen. Bei Profis wie Stürmer Sebastian Andersson, Top-Torjäger Anthony Modeste, aber auch Ondrej Duda könnte es noch zu Wechseln kommen. Während für Andersson erste, unkonkrete Angebote etwa aus Zürich bestätigt wurden, ließ sich Keller am Donnerstag bei keiner weiteren Personalie in die Karten schauen. „Neben dem Streben nach Transfererlösen, richten wir unseren Fokus auch auf höhere Sponsoringerlöse oder in eine Verbindung zwischen Wirtschaft und Sport. Hier haben wir eine große Chance, wenn wir uns in den Qualifikationsspielen für die Conference League durchsetzen sollten“, erklärte der 43-Jährige.