Nach Keller-Beginn : Jörg Jakobs soll dem FC erhalten bleiben

Köln Seit vergangenem Freitag leitet mit Christian Keller ein neuer Mann die sportlichen Geschicke beim 1. FC Köln. Der bisherige Interims-Sportchef Jörg Jakobs soll dem Verein aber erhalten bleiben.

Der Jubel und die Erleichterung über den Klassenerhalt waren noch nicht verhallt, da machte bereits die nächste Schlagzeile die Runde. Nur einen Tag nach der erfolgreichen Relegation beendete der 1. FC Köln die Zusammenarbeit mit Sportchef Horst Heldt. Und das, obwohl Heldt mit der Verpflichtung von unter anderem Steffen Baumgart bereits damals einen großen Schritt in die heute erfolgreiche Richtung gemacht hatte.

Die Nachfolge war eine Interims-Lösung, so viel stand schon im Sommer 2021 fest. Jörg Jakobs kehrte in die Funktion des Sportchefs zurück, die er schon 2012 beim FC bekleidet hatte. Auf Zeit, denn im November wurde die Verpflichtung von Christian Keller als neuem Sportchef bekannt gegeben. Keller würde am 1. April beim FC beginnen. Auch Jakobs soll an der Baumgart-Verpflichtung beteiligt gewesen sein. Gemeinsam mit Thomas Kessler und Lucas Berg leitete er seit Sommer die sportlichen Geschicke. Unter anderem war Jakobs im Winter mit für die Umstrukturierung der Abwehr verantwortlich. Mit Rafael Czichos und Jorge Meré verließen zwei Großverdiener den Verein. Der FC spart dadurch viel Gehalt und ein erheblicher sportlicher Verlust ist durch die Abgänge nicht zu sehen.

Jakobs soll dem FC weiter zur Verfügung stehen

Kein Wunder also, dass Jakobs dem FC auch nach dem Amtsantritt von Christian Keller erhalten bleiben soll. „Wir sind in Gesprächen. Jörg wird auf jeden Fall in unserem sportlichen Kompetenzteam bleiben. Wir versuchen, eine Kontinuität reinzubekommen, dass er auch operativ eingebunden ist“, sagte FC-Präsident Werner Wolf am Montag. „Christian Keller hat gesagt, es wäre ein Wahnsinn, so eine Intelligenz laufen zu lassen. Wir sind froh, dass wir ihn an Bord haben, und werden in den nächsten Wochen eine Lösung finden.“