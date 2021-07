Weiterer Testspielsieg : 1. FC Köln bezwingt auch Schaffhausen

Die in schwarz gekleideten Kölner feierten gegen Schaffhausen ihren dritten Sieg in der Vorbereitung. Foto: Herbert Bucco

Köln Viertes Spiel, dritter Sieg - der 1. FC Köln hat auch den Test gegen den FC Schaffhausen gewonnen. Gegen den schweizer Zweitligisten setzte sich Köln mit 2:0 durch.

Mittelfeldspieler des 1. FC Köln : Italienische Clubs zeigen wohl Interesse an Ellyes Skhiri

Auch im vierten Testspiel wechselte Baumgart zur Halbzeit ordentlich durch. Unter anderem kam Neuzugang Dejan Ljubicic, der unmittelbar nach Wiederanpfiff nach einer Ecke vergab. Auf der anderen Seite rettete FC-Keeper Marvin Schwäbe in höchster Not. Youngster Dominik Wydra traf mit seinem ersten Profitor zum 2:0. Der eingewechselte Anthony Modeste arbeitete viel, blieb aber glücklos. Gleich mehrfach vergab der Stürmer, wurde von Baumgart aber immer wieder aufgebaut. „Es geht darum, dass ein Spiel bis zum Ende geht“, sagte Baumgart. „Man muss immer dran glauben.“ In der letzten Spielminute rettete erneut Schwäbe das ungefährdete, aber nicht überzeugende 2:0.