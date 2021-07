Testspiel gegen Fortuna Köln : Steffen Baumgart gibt seinen Einstand beim 1. FC Köln

Köln Ausgerechnet im Stadtderby gegen Fortuna Köln gibt Trainer Steffen Baumgart am Abend seinen Einstand beim 1. FC Köln. Gegen den Regionalligisten gibt es einen ersten Fingerzeig auf die kommende Saison.

Matchday in Köln: Im Südstadion bestreitet der 1. FC Köln am Abend das erste Spiel unter dem neuem Trainer Steffen Baumgart (18 Uhr). Die Begegnung gegen die Fortuna ist der Auftakt einer Testspiel-Serie. Bereits am Samstag folgt das Duell gegen den MSV Duisburg auf dem Trainingsgelände des MSV. Im Trainingslager in Donaueschingen (16. bis 25. Juli) stehen drei weitere Tests auf dem Programm, unter anderem gegen Bayern München. Ein weiteres Testspiel gegen Almere City ist geplant, aber noch nicht terminiert.