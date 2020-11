Man of the Match : Ondrej Duda blüht gegen die Bayern auf

Man of the Match

Köln Zwar kassierte der 1. FC Köln am vergangenen Wochenende die nächste Pleite, der FC zeigte sich gegen schwache Bayern aber enorm verbessert. Ondrej Duda stach vor allem hervor.

Duda mit guten Werten

Dass der Slowake ein begnadeter Techniker sein kann, zeigte er bereits in Ansätzen bei seinem FC-Debüt gegen die TSG Hoffenheim am ersten Spieltag. Doch dann wurde es ruhiger um den Offensivspieler. In den vergangenen Partien tauchte Duda ab. Bis zum Duell gegen die Bayern. Duda forderte die Bälle und verteilte sie in klassischer Zehnermanier. Drei von vier Pässen fanden im Schnitt den Mitspieler.

Duda verfügt über Spielwitz und spielerische Klasse

Mit 84 Ballkontakten und einer Laufleistung von mehr als zwölf Kilometern gehörte er auch in dieser Statstik zu den besten FC-Akteuren an diesem Spieltag. Seine Pässe in die Schnittstelle sorgten für einen Hauch von Gefahr. Seine Flanke auf Ismail Jakobs in der Schlussphase hätte ein Tor als Krönung einer guten Leistung verdient gehabt. Duda hatte offensichtlich Lust an diesem Spiel gegen die Bayern - immer wieder ließ er seinen Spielwitz und seine Klasse aufblitzen.