Wahl zum GA-Sportler des Jahres : Marcel Kaisers wichtige Tore zur Rettung des Bonner SC

Bonn Mit seinen entscheidenden Toren hat Marcel Kaiser den Fußball-Regionalligisten Bonner SC vergangene Saison zum Klassenerhalt geschossen – und sich selbst zum GA-Sportler des Monats Mai gekrönt.

Es gibt bei Sportlern Phasen voller Euphorie und Selbstvertrauen, in denen quasi alles zu gelingen scheint. Genau eine solche hatte Marcel Kaiser vom Fußball-Regionalligisten Bonner SC im Mai. Der gebürtige Euskirchener war in der entscheidenden Phase der vergangenen Spielzeit topfit und schoss den BSC praktisch im Alleingang zum Klassenerhalt. Als der BSC in der Schlussphase der vergangenen Spielzeit mit dem Rücken zur Wand stand und nur Siege zum Klassenerhalt zählten, schlug die große Stunde von Kaiser. Der offensive Mittelfeldspieler war der Goalgetter der Löwen und hatte mit drei entscheidenden Toren in drei entscheidenden Spielen den Löwenanteil am Klassenerhalt.