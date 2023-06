Bonner Baseballer spielen international Champions Cup als Abwechslung

Bonn spielt in Bussum in einer Gruppe mit den Arrows Ostrava (Tschechien), den Rouen Huskies (Frankreich) und dem Co-Gastgeber HCAW. Um ins Halbfinale zu kommen, müssten zwei Siege her. Allerdings kann der deutsche Meister nicht in voller Mannstärke antreten. Am vergangenen Donnerstag verletzte sich Pitcher Zach Dodson schwer. Der Amerikaner zog sich beim Herrichten des Platzes in der Rheinaue einen Mittelfußbruch zu und fällt für den Rest der Saison aus. Auch die beiden jungen Pitcher Paul Schmitz und Noah Lindt, gerade für die Semesterferien aus den USA heimgekehrt, werden nach einer anstrengenden Collegesaison noch geschont.