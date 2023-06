Fußball-Mittelrheinliga Kampf um den Klassenerhalt bleibt spannend

„So spannend war der Abstiegskampf selten“, sagt Thomas Huhn, Trainer der Friesdorfer, die an diesem Sonntag beim Tabellenvierten VfL Vichttal antreten müssen. „Wenn wir drinbleiben wollen, müssen wir die sechs verbleibenden Punkte holen. So schwer es auch ist“, vermutet Huhn vor der Mammut-Aufgabe. Vichttal spielt eine glänzende Saison, verfügt über eine wahre Torfabrik, die mit 74 Treffern den Liga-Bestwert stellt, und schielt in der Endabrechnung noch auf Platz drei. „Der VfL versucht, durch seine überragende Offensive die Spiele in den Anfangsminuten zu entscheiden. Dagegen müssen wir gewappnet sein und dem Druck standhalten“, fordert Huhn, der Defizite bei den Vichttalern in der Rückwärtsbewegung sieht. Denn der Torwart des kommenden Gegners musste im Laufe der Saison bereits 47 Mal hinter sich greifen. Die Reise nicht antreten wird Friesdorfs bester Torschütze Ibish Ibishi (zehn Tore), der sich einen Meniskusriss zugezogen hat. Wieder im Kader steht der zuletzt Gelb-gesperrte Mohamed Dahas.