Basketball-Bundesliga : Baskets brauchen gegen Gießen bessere Defensivleistung

Bonn Nach dem Ende der Siegesserie durch die Niederlage gegen Bayreuth wollen die Telekom Baskets gegen Gießen zurück in die Erfolgsspur. Vor allem defensiv haben die Bonner Steigerungspotenzial.

Die am Ende deutlich verlorene Heimpartie (76:91) gegen den Verfolger Medi Bayreuth am vergangenen Dienstag war für die Telekom Baskets insofern besonders schmerzlich und beendete die Serie von vier Siegen. „Es ist sehr ärgerlich, weil es im Rennen um den Anschluss an Platz acht ein wichtiges Spiel war. Das Rennen ist dadurch nicht verloren, aber es ist ein Rückschlag“, sagt Baskets-Sportchef Michael Wichterich, der vor allem in der dürftigen Verteidigungsarbeit den Grund für die Niederlage ausmacht: „Man hat gesehen, dass wir in der Defensive erhebliche Abstimmungsprobleme hatten. In Kombination mit einer nicht überaus einsatzfreudigen Verteidigungsbereitschaft hat das für Bayreuth den Weg bereitet, sich an diesem Abend ziemlich gut zu fühlen.“ Die Franken nahmen die unverhofften Freiheiten dankend an und zogen durch den Sieg in der Tabelle nach Punkten mit den Bonnern gleich.