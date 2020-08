Neuzugang mit NBA-Erfahrungen : Überraschender Coup: Telekom Baskets holen Chris Babb

Zur Person

Chris Babb, geboren am 14. Februar 1990 in Topka/Kansas, wuchs in Arlington auf. Nachdem er in einer Saison bei den Boston Celtics nicht wirklich Fuß fassen konnte, wechselte er nach Europa, spielte von 2015 bis 2017 für ratiopharm Ulm. Von dort wechselte er zu Lok Kuban Krasnodar, danach zum Erdogan-nahen Club Basaksehir und 2019 nach Athen zu Promitheas Patras. Chris Babb ist der ältere Bruder von Nick Weiler-Babb, der in diesem Sommer von Ludwigsburg zum FC Bayern Basketball wechselte. scht