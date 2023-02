Update zur Verletzung : Telekom Baskets-Spieler Morgan muss sich weiter gedulden

Kommentar zum Erfolg der Telekom Baskets : Sieg in München: Baskets erreichen die nächste Entwicklungsstufe 16 Siege aus 18 Spielen in der Bundesliga, in der Champions League bisher nur einmal besiegt: Die Telekom Baskets versetzen ihre Fans in rauschhafte Zustände und bleiben selbst ganz cool. Fokussiert, würde Trainer Tuomas Iisalo sagen.