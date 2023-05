Projekt in Bad Godesberg Stadt Bonn erklärt Kostenverdopplung beim Kurfürstenbad

Die 15 Millionen Euro seien in der Vergangenheit genannt worden, um im Rahmenplan zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft (am 18. Juni 2020 beschlossen) eine finanzielle Orientierung zu den jeweiligen Badprojekten zugeben. Zu diesem Zeitpunkt hätte es weder Vorplanungen noch „konkrete Kostenschätzungen“ gegeben, heißt in der Mitteilung. „Wir sollten bei der Diskussion um das Kurfürstenbad sachlich bleiben und zu den Fakten zurückkehren. Die aktuelle Kostenschätzung ist durch die Änderungen im Raumprogramm und angesichts der aktuellen Baupreise nicht seriös mit den Ansätzen aus dem Bäderkonzept von 2020 vergleichbar“, so die Oberbürgermeisterin.