Kontrolle in Beuel : 17-Jähriger verletzt drei Polizisten am Rheinufer

Beuel Ein 17-jähriger mutmaßlicher Drogendealer hat sich am Beueler Rheinufer gegen seine Festnahme gewehrt. Dabei wurden er selbst sowie drei Polizisten verletzt. Die Beamten waren zivil auf Streife unterwegs.

Bei einer Polizeikontrolle am Beueler Rheinufer sind drei Polizisten und ein 17-jähriger Tatverdächtiger verletzt worden. Die Beamten waren am Sonntagabend gegen 19 Uhr in ziviler Kleidung unterwegs. In einem Park an der Rheinaustraße nahmen sie laut Polizeibericht Marihuanageruch wahr, der von einer siebenköpfigen Gruppe ausging.