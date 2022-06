Abiturient am Beueler KFG : Ausnahmetalent Christian Brandenburger gibt Abschiedskonzert

Christian Brandenburger nach seinem ersten Dirigat im KFG. Foto: Rainer Schmidt

Beuel Christian Brandenburger ist ein Ausnahmetalent: an der Orgel, am Klavier und als Dirigent. Nun gibt der 18-Jährige sein Abschiedskonzert am Kardinal-Frings-Gymnasium.



Von Rainer Schmidt

Mit der Abiturientia 2022 verlässt mit Christian Brandenburger ein außergewöhnlich begabter und bereits vielfach ausgezeichneter Musiker das Kardinal-Frings-Gymnasium (KFG). Unter dem Titel „Facetten“ gibt ein Porträtkonzert am 10. Juni 2022 in der Aula der Schule Einblick in Christians vielfältiges musikalisches Schaffen.

„Bei diesem Konzert stelle ich die verschiedenen Bereiche meiner Arbeit vor, aber nicht nur selbst geschriebene Werke“, sagt er dem GA, der schon vor fünf Jahren über ihn schrieb: „Der Höhepunkt des Tages war der Auftritt des erst 13-jährigen Christian Brandenburger an der Orgel. Sein Orgelkonzert Nr. 4 von Händel war einfach traumhaft, ebenso seine selbstkomponierte ‚Weihnachtsgeschichte‘“. Die Schule, sagt er, habe ihm dankenswerterweise die Gelegenheit gegeben, sich in einem Porträtkonzert zu verabschieden.

Ausnahmetalent am Klavier, an der Orgel

Seit vielen Jahren ist Christian in den Ensembles der Schule aktiv. Er ist ein Ausnahmetalent am Klavier, an der Orgel, als Dirigent, aber auch als Komponist. So werden solistische Stücke an Klavier und Orgel ebenso Teil des Programms sein wie Kammermusik. Dirigiert wird das KFG-Kammerorchester an diesem Abend natürlich von ihm selbst. „Christian ist ein außergewöhnlich hochbegabter Junge, der nie das Soziale aus den Augen verloren hat“, sagt sein ehemaliger Musiklehrer und Leiter zahlreicher Schulorchester, Andreas Berger.

Christian Brandenburger ist mehrfacher erster Preisträger bei Jugend musiziert in Regional-, Landes- und Bundeswettbewerben und Preisträger weiterer Klavierwettbewerbe. Er erreichte erste Preise beim Landes- und Bundeswettbewerb Jugend komponiert. Zwei seiner Orchesterwerke wurden von den Schulorchestern des KFG aufgeführt. Neben zahlreichen Meisterkursen ist er seit 2019 auch Mitglied der studienvorbereitenden Ausbildung an der Rheinischen Musikschule Köln. Dirigieren zu studieren an einer Musikhochschule, das ist sein nächstes Ziel.

Jeden Tag zwei Stunden üben

Der heute 18-jährige Abiturient, der 2004 in Bonn geboren ist, in Beuel noch zur Schule geht und in Sankt Augustin wohnt, berichtet, dass er sich den ganzen Tag mit Musik beschäftigt. „Zurzeit in der Vorbereitung auf das Konzert, ist das ein Fulltime-Job“, sagt er und ergänzt: „Aber mindestens zwei Stunden Klavierspielen am Tag, das muss sein, egal, auf welchem Level man spielt.“ Mit vier Jahren hat er in St. Josef in Beuel das Orgelkonzert „Messiah“ gehört, was ihn sehr beeindruckt hat. „Wenn Du Orgel spielen willst, dann musst Du vorher Klavier lernen“ hieß es damals und so kam es, dass er, obwohl es im Hause Brandenburger kein Klavier gab, bereits mit fünf Jahren Klavierunterricht bekommen hat.

Schon früh interessierte er sich für Komposition und erhält deshalb seit 2011 Kompositionsunterricht, seit 2013, als die Beine lang genug waren, um an die Pedale zu kommen, Orgelunterricht. Heute komponiert er Stücke für Symphonieorchester – „obwohl ich nur Tasteninstrumente spielen kann. Doch den Klang aller Instrumente, den muss man im Kopf haben“, sagt er. Nach diesem Abschiedskonzert fände er es großartig, einen Studienplatz in seinem Traumfach zu bekommen. Aber wenn nicht er, der Preisgekrönte, wer dann?