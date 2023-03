Pilotprojekt in Duisdorf Bonnorange will Bonns einzige Pfandringe verbessern

Jetzt kann niemand mehr sagen, er hätte nicht gewusst, wie die Pfandringe funktionieren. Vor Kurzem hatte Bonnorange an den Ringen, die an einigen Mülleimern in Duisdorf befestigt sind, Aufkleber angebracht, die erklären, wozu sie gut sind. „Pfandflasche leer?“ ist jetzt darauf zu lesen. Und: „Dieser Papierkorb ist mit einem Sammelring für Pfandflaschen- und -dosen ausgestattet. Pfandflaschen sind kein Abfall.“