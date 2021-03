Meßdorfer Feld in Dransdorf : Wohnungsbau auf altem Stadtgärtnerei-Gelände geplant

Dransdorf Der Hauptausschuss der Stadt Bonn hat beschlossen, auf den versiegelten Flächen der früheren Stadtgärtnerei am Meßdorfer Feld in Dransdorf Wohnungen bauen zu wollen. Auch die Biologische Station soll einen Neubau bekommen. Die alten Bebauungspläne wurden aufgehoben.

Seit Jahren diskutieren Rat und Verwaltung, wie es mit dem Gelände der 2004 geschlossenen Stadtgärtnerei am Meßdorfer Feld in Dransdorf weitergehen soll. Der Hauptausschuss, der jetzt wegen der Pandemie anstelle des Rates tagte, hat nun mit breiter Mehrheit die einzelnen Punkte des Antrags der Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt zur Zukunft des Areals teils mit Enthaltungen, teils mit Gegenstimmen der Opposition aus CDU, FDP und BBB, beschlossen. Demnach soll nun der ohnehin versiegelte nördliche Bereich des Gärtnerei-Areals beplant werden dürfen.

Die neue Ratsmehrheit aus Grünen, SPD, Linken und Volt will nun, dass neben neuen Wohnungen auch die bereits auf dem Stadtgärtnerei-Gelände in der einstigen Hausmeisterwohnung angesiedelte Biologische Station ein neues Gebäude erhält, in dem auch ein Bildungs- und Informationszentrums unterkommen soll. Angestrebt ist ein „Nachhaltigkeitsvorzeigeprojekt“ der UN-Stadt Bonn, heißt es in der Vorlage. Ein Projekt, über das sich Brigitta Poppe besonders freut. Die ausgewiesene Umweltexpertin, die mit ihrem früheren Grünen-Fraktionskollegen Hardy Lohmeyer im Rat die Gruppe Rheingrün bildet , findet nämlich die bisherige Unterbringung der Biologischen Station „beschämend“.