Zwei Schwerverletzte : Hauptverdächtiger von Schlägerei in Bonn wieder frei

Hauptverdächtiger von Schlägerei in Bonn wieder frei

Bonn Nach einer Schlägerei in Bonn in der Nacht zu Sonntag mit zwei Schwerverletzten ist der Hauptverdächtige inzwischen wieder auf freiem Fuß. Bei der Auseinandersetzung waren insgesamt fünf Personen verletzt worden.

Der 29-Jährige, den die Polizei nach einer Schlägerei in der Nacht zu Sonntag in der Straße Am Boeselagerhof als Hauptverdächtigen festgenommen hatte, ist wieder auf freiem Fuß. Bei der Auseinandersetzung waren fünf Personen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Bei einer Person konnte zeitweise eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.