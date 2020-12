Sonderzahlung für besondere Leistung : Telekom zahlt Bonus von 500 Euro für jeden Beschäftigten

Die Telekom zahlt allen Beschäftigten, wie hier im Service-Control-Center in Bonn, einen Corona-Bonus. Foto: Deutsche Telekom AG / Norbert Ittermann/Norbert Ittermann

Bonn Eine Sonderzahlung von 500 Euro zahlt die Deutsche Telekom an alle ihre rund 140.000 Beschäftigten. Telekom-Chef Tim Höttges schrieb, es sei als Dankeschön und Anerkennung des Managements für besondere Leistung in Zeiten von gedacht.

„Wir, die Telekom, haben in diesem Jahr viel Gemeinsinn und Solidarität erfahren, gelebt und gestiftet. Das verdient Respekt, Anerkennung und Applaus“, schrieb Höttges an die Beschäftigten. Das verdiene mehr als Worte. „Wir sind ein T!“, appellierte der Manager an das Gemeinschaftsgefühl der Beschäftigten. Die Sonderzahlung von 500 Euro werden allen ausgezahlt vom Auszubildenden bis zum außertariflich Angestellten. „In allen Segmenten, egal, wie die Zahlen waren“, erklärte Höttges.