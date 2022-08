Das ist Rheinisch : Dat ess doch Killefitt!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Killefitt!

Der Rheinländer denkt gerne groß. Und das schon immer. In dieser Hinsicht ist er vielleicht manchmal seiner Zeit voraus. Das heißt im Umkehrschluss, dass er sich ungern mit Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten befasst. Und das kristallisiert sich durchaus auch sprachlich. So gibt es die rheinische Redewendung : „Dat ess doch Killefitt.“

Wer es nicht weiß, der kann es nach der Vorbemerkung schon erahnen, der Satz heißt auf gut Hochdeutsch: Das ist doch Kleinkram oder überflüssiges Zeug. Wie Sprachforscher Peter Honnen in seinem Herkunftswörterbuch beschreibt, ist die Vokabel Killefitt in verschiedenen Varianten nicht nur im Kernrheinland, sondern auch im Ruhrgebiet und in Westfalen häufig anzutreffen. Varianten sind etwa: Killefitz, Killefit und Killefik.

Woher stammt die Formulierung?

Das ist Rheinisch : Do steiss de wie ne Ohß vürm Birch! Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Ohß vürm Birch!

Da stellt sich üblicherweise die Frage, worauf die Formulierung zurückgeht. In den Kreis der Verdächtigen gerät wie so oft die französische Herkunft. Waren doch die Franzosen eine Zeitlang im Rheinland ansässig und haben so manches sprachliches Überbleibsel hier gelassen. Es existiert die These, dass es eine Verballhornung der Wendung „qui le fit” (wer auch immer das gemacht hat) sein könnte. Da stünde die Bedeutungslosigkeit einer Sache im Vordergrund.