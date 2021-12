Weihnachtsbäume in der Region : „Er fragte mich nach meinem schäbigsten Baum“

Verkauf bis zum Heiligabend

Seit Mittwoch läuft der Weihnachtsbaumverkauf auf dem Bauernhof Pelz, Siegburger Str. 38, in Neunkirchen-Seelscheid. Familie Sieburg verkauft seit dem 1. Dezember bis zum Mittag des 24. Dezembers täglich von neun bis 17 Uhr ihre Weihnachtsbäume auf ihrem Hof in der Oevericher Straße 32 in Wachtberg-Fritzdorf. Seit dem 4. bis zum 24. Dezember, Montag bis Samstag von neun bis 18 Uhr, Sonntag von zehn bis 18 Uhr, an Heiligabend bis 14 Uhr, verkauft die Familie Stockhausen ihre Bäume in der Weilbergstraße 31 in Bad Honnef-Aegidienberg. Weitere Weihnachtsbaum-Verkaufsstellen in Bonn und der Region sind unter www.ga.de/43580171 aufgeführt.