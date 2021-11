Ausstrahlung am 17. November : „Aktenzeichen XY“ behandelt brutalen Raub in Siegburg

„Aktenzeichen XY“ behandelt brutalen Raub in Siegburg

Ausstrahlung am 17. November

Siegburg Mit Kabelbindern sollen zwei Männer eine Seniorin in ihrer Siegburger Wohnung gefesselt haben, bevor sie mit Bargeld und Wertsachen das Weite suchten. Am kommenden Mittwoch beschäftigt sich „Aktenzeichen XY... ungelöst“ mit dem noch ungelösten Fall.

Nachdem die Täter an der Haustür der Seniorin geklingelt hatten, öffnete sie sofort. Im Treppenhaus kam ihr ein Mann mit einem Paket entgegen, das er jedoch fallen ließ. Der Unbekannte ergriff die Seniorin und drängte sie in die Wohnung. Ein zweiter Täter kam dazu. Die Männer fesselten die 83-Jährige mit Kabelbindern und bedrohten sie mit einem Küchenmesser. Sie forderten Schmuck und Bargeld und durchsuchten die Wohnung. Und die Räuber wurden fündig: Mit Schmuck und einem Geldbetrag in dreistelliger Höhe konnten sie fliehen, schnitten jedoch zuvor noch die Fesseln der Seniorin auf. Der GA berichtete.