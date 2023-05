Naturschutzgebiet in Troisdorf Einfache Regeln helfen, die Wahner Heide zu bewahren

„Hilf der Heide“

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist der Besucherdruck auf die Natur- und Landschaftsschutzgebiete gewachsen. Mit negativen Folgen, wie die Stadt Troisdorf mitteilt: Viele Besucher verhielten sich so rücksichtslos, dass sie inzwischen zu einer echten Bedrohung für die in der Heide lebenden geschützten Arten geworden seien. In seiner Kampagne „Hilf der Heide“ erinnert das Portal Burg Wissem daher an die drei wichtigsten Regeln, die zum Erhalt des wertvollen Naturschutzgebietes beitragen: Hunde müssen an der Leine geführt werden, Besucher auf den markierten Wegen bleiben und jeder soll seinen Müll wieder mit nach Hause nehmen. Mehr Informationen gibt es im Wahner Heide Portal Burg Wissem unter 02241/9009262, per E-Mail an kuesgensi@troisdorf.de oder auf www.heideportal-burgwissem.de