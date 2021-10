Architekt kritisiert Fehlplanung : Neuer Boule-Platz in Waldorf ist nicht seniorengerecht

Helmut Görgen sitzt am neuen Boule-Platz in Waldorf. Er kritisiert die hohen Kanten. Foto: Hans-Peter Fuss

Bornheim-Waldorf Die Stadt Bornheim hat mitten in Waldorf einen Boule-Platz angelegt. Doch der ist nicht seniorengerecht.

Viele Menschen, die ihren Urlaub gerne in Südfrankreich verbringen, kennen den dortigen Volkssport: Boule. Zwei Teams versuchen, ihre Eisenkugeln möglichst nahe an einer kleinen Holzkugel, dem „Schweinchen“, zu platzieren. Dies geschieht meist auf zentralen Plätzen im Schatten mächtiger Platanen.

„So ist es ja kein Wunder, dass der Platz nicht angenommen wird“, sagt Görgen. Er komme fast jeden Tag an der Anlage mitten im Ort vorbei und habe noch nie jemanden dort spielen sehen. Hinzu komme, dass auch am Waldorfer Sportplatz, auf dem alten Rösberger Sportplatz und demnächst auch am Stadion in Bornheim Boule-Anlagen existierten. Der Bedarf sei also mehr als gedeckt.