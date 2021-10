Arbeitskreis in Wachtberg : Drei neue Vorsitzende für die Betreuung von Flüchtlingen

Wachtberg Der Wachtberger Ökumenische Arbeitskreis zur Betreuung von Flüchtlingen stellt sich neu auf. Mit drei neuen Vorsitzenden geht es in die Planungen der anstehenden Aktivitäten.

Der Ökumenische Arbeitskreis zur Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Wachtberg geht mit drei neuen Vorsitzenden in die Planung seiner Aktivitäten. Bettina Hoffmann ist nun die Beauftragte von evangelischer Seite, Dirk Jüngermann und Renate Offergeld arbeiten von katholischer Seite im Vorsitz mit. Die drei lösen den langjährigen katholischen Vorsitzenden Kurt Zimmermann und seinen evangelischen Vertreter Gero Nölken ab, die sich vom Kreis verabschieden. „Beide haben in den letzten Jahren die Geschicke des Kreises mit großem persönlichen Engagement geprägt“, lobt Jüngermann. Sie seien eigentlich gar nicht zu ersetzen. Zimmermann sei über Jahre nur noch „der Arbeits-Kurt“ genannt worden.

„Ich bin schon seit 2015 in der Unterstützung der nach Wachtberg geflüchteten Menschen und im Ökumenischen Arbeitskreis aktiv“, erklärt die 58-jährige Agrarwissenschaftlerin Hoffmann, die auch als stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums der evangelischen Gemeinde fungiert. Der Einsatz für Geflüchtete, die sich vor Ort zurechtfinden müssten, liege ihr sehr am Herzen. „Als Christinnen und Christen sind wir aufgefordert, uns für unsere Nächsten einzusetzen“, erläutert Hoffmann. Und die Nächsten seien eben auch diejenigen, die hierher geflüchtet seien. „Wichtig ist mir, die Integration weiter voranzubringen“, betont Hoffmann. Und dabei müsse das Augenmerk auf die Wohn- und Arbeitssituation gelegt werden. „Hier werden wir nur zusammen mit allen Verantwortlichen etwas bewegen können.“

Von katholischer Seite kommt Dirk Jüngermann in den Vorstand. Der 55-jährige Diplom-Kaufmann ist ehrenamtlich im Pfarrgemeinderat von St. Marien engagiert. Die unmittelbare Nähe zu den Hochwasserereignissen an Ahr und Erft habe überdeutlich gezeigt, wie schnell Menschen ihr Hab und Gut, ihre Heimat, sogar ihr Leben verlieren können, erläutert Jüngermann. Und das selbst in Deutschland, einem der sichersten Länder dieser Erde. „Dabei ist uns noch etwas klar vor Augen getreten: Wie wichtig gelebte Solidarität ist." Und zwar auch denen gegenüber, die vor Krieg, Verfolgung, Not und Elend geflüchtet seien, egal, woher sie stammten. „Dafür steht der Arbeitskreis, darum möchte ich mich dort engagieren.“