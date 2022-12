Besuch am Rheinhöhenfriedhof : Über den Dingen der Wachtberger Wirklichkeit stehen

Wachtberg Ideal für einen Verdauungsspaziergang an den Festtagen ebenso wie für eine nachdenkliche Wanderung rund um den Jahreswechsel: Wer einen besonderen Ort sucht, um „über den Dingen“ zu stehen, ist auf der Höhe bei Oberbachem richtig. Eindrücke eines Besuchs kurz vor Weihnachten.

Es muss ja nicht unbedingt der Friedhof selbst sein. Auch das Umfeld auf dem Höhenzug, der dem Gräberfeld den Namen gab, ist einen Besuch wert. Hier steht man buchstäblich „über den Dingen“, die das Drachenfelser Ländchen beschäftigen. Ideal für einen Verdauungsspaziergang an den Festtagen ebenso wie für eine nachdenkliche Wanderung rund ums Jahr: Wer einen besonderen Ort sucht, um in Ruhe oder in Gesellschaft frische Luft zu atmen, und sich bei Bedarf noch über die wissenswerten Dinge der Wachtberger Realität informieren möchte, ist auf der Höhe bei Oberbachem richtig.

Scheut man den Aufstieg aus diesem oder jenem Grund, oder reist einfach von weiter her an, gelangt man per eigenem Fahrzeug oder Bus auf die Höhe. Vorbei an typischen Obstbäumen führt der Weg zum Parkplatz des Friedhofs. Von hier aus ist die Wahl offen. Binnen weniger Minuten an einem trüben Donnerstag kurz vor den Feiertagen finden sich Hundebesitzer zur Gassi-Runde, Friedhofsbesucher und Jogger ein. Ein kleiner Einblick in die Zielgruppe gewissermaßen.