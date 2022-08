Keine Einigung : Anderssons Wechsel zu Bröndby IF geplatzt

Köln Sebastian Andersson bleibt zunächst beim 1. FC Köln. Der Wechsel des schwedischen Stürmers zum dänischen Club Bröndby IF hat sich zerschlagen.

Der angedachte Wechsel von Sebastian Andersson zum dänischen Erstligisten Bröndy IF kommt nicht zustande. Der Stürmer bleibt zunächst beim 1. FC Köln, wie Thomas Kessler auf Sky bestätigte: „Wir erwarten Sebastian am Samstag wieder zurück am Geißbockheim“, sagte der Lizenzspielerleiter des FC. „Spieler und Verein sind sich nicht einig geworden.“ Dabei hatte der Schwede am Donnerstag bereits den Medizincheck in Kopenhagen absolviert. Der Vertrag des verletzungsanfällige Andersson, den der FC vor zwei Jahren für eine Ablösesumme in Höhe von 6,5 Millionen Euro verpflichtet hatte, läuft noch bis zum Sommer 2023. Unter FC-Trainer Steffen Baumgart hat er jedoch einen schweren Stand, und ein Abnehmer für den 31-Jährigen, der bereit ist, eine Ablöse zu zahlen und Teile des Gehaltes des Kölner Spitzenverdieners (rund zwei Millionen Euro jährlich) zu übernehmen, ist nicht in Sicht.