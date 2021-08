Kölns Plan gegen den FC Bayern : Baumgart will mit dem FC auch in München offensiv spielen

Baumgart will mit dem FC auch in München offensiv spielen

Alles im Blick: FC-Trainer Steffen Baumgart (Mitte) will auch gegen die Bayern einen mutigen Auftritt seines Teams sehen. Foto: Herbert Bucco

Köln FC-Trainer Steffen Baumgart will von seiner offensiven Spielidee auch gegen die Bayern nicht abweichen. Sein Team solle mit den Gedanken zum FC Bayern fahren, dort gewinnen zu wollen.

Nun kann niemand behaupten, Steffen Baumgart habe keine Erfahrung mit Siegen gegen vermeintlich übermächtige Gegner. Als Spieler gelangen ihm in einer Saison sogar mal zwei Siege, die niemand für möglich gehalten hätte. Mit Hansa Rostock bezwang der frühere Stürmer den FC Bayern München kurz nach der Jahrtausendwende sowohl im heimischen Ostseestadion (3:2) als auch im Münchner Olympiastadion (1:0) – ja, das ist schon eine Weile her. Der Trainer, der diesen Doppelcoup damals ermöglichte: Friedhelm Funkel. Jener Funkel, dessen Amt als Trainer des 1. FC Köln Baumgart im Sommer übernahm.

Seinen Bundesliga-Einstand hat der gebürtige Rostocker mit den Kölnern jedenfalls schon einmal mit einem Erfolg gegen Hertha BSC gefeiert. Und es entspricht ganz der Gangart Baumgarts, dass er schnurstracks den nächsten Erfolg anpeilt, selbst wenn als Gegner wie am Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) der hiesige Branchenführer wartet. Gegen die Bayern, behaupten viele, gebe es ja ohnehin nichts zu verlieren. Baumgart begleitet da eine andere Einschätzung der Aufgabe, er höre immer nur, „dass wir nur gewinnen können“. Aber nein, er finde diesen Satz schwierig, denn „wir können auch verlieren“.

Seine Erfahrung in den Duellen mit den Münchnern hat ihn das gelehrt. Denn als Trainer hat er ja bislang auch alle Spiele gegen sie verloren. Für ihn bedeutet die Partie auch eine Lerneinheit, deren Effekt es künftig zu nutzen gilt. Er betrachtet die Aufgabe gegen den Meister „als ein Spiel auf unserem Weg. Wir wollen uns weiterentwickeln“. Aber klar, das Ergebnis könne auch „böse ausfallen. Aber auch daraus können wir dann lernen“.

Mit dem SC Paderborn verlor Baumgart zweimal 2:3 gegen den FC Bayern

Gelernt hat er persönlich wahrscheinlich am besten aus seinen bislang drei Aufeinandertreffen mit den Bayern. Die Ergebnisse spiegeln dann auch Baumgarts Spielidee wider. Mit dem SC Paderborn stand er den Münchnern zwei Mal in der Bundesliga gegenüber, in beiden Spielen fielen viele Tore, beide gingen 2:3 verloren. Seine Intention beinhaltet immer ein gewisses Spektakel, und die Behauptung, seine Mannschaft würde nicht viele Spiele beenden, ohne ein eigenes Tor erzielt zu haben, ist ebenso zulässig wie die Einschätzung, die Kölner werden nicht viele Spiele ohne Gegentor bleiben.