Tigges trifft doppelt : FC gewinnt gegen Augsburg 3:2

Köln Der 1. FC Köln hat am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Erfolg eingefahren. Nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie bezwangen die Kölner den FC Augsburg 3:2.

Der 1. FC Köln kann im eigenen Stadion doch noch gegen den FC Augsburg gewinnen. Mit einer starken Leistung hat der FC seine kurze Durststrecke von drei Niederlagen in Serie am Sonntagnachmittag beendet. Gegen den FCA gab Köln vor knapp 46 000 Zuschauern die richtige Antwort auf die trostlose Vorstellung in Belgrad und feierte einen verdienten Erfolg und damit den ersten Triumph über die Fuggerstädter seit elf Jahren. Und das, obwohl die Geißböcke einmal mehr nach einem Treffer von Florian Niederlechner (14.) in Rückstand geraten war. Nach Toren von Steffen Tigges (47., 81.) und Denis Huseinbasic (61.) sowie einem weiteren Gegentreffer von Daniel Caligiuri setzte sich der FC 3:2 durch. „Ich freue mich riesig, dass wir dir Ergebniskrise besiegt haben“, sagte Doppeltorschütze Tigges. „Die Mannschaft macht es halt aus, dass wir bei Rückschlägen wie dem 2:2 nicht aufgeben.“

Dass den FC auch gegen personell angeschlagene Augsburger keine leichte Aufgabe erwarten würde, zeigte schon die Bilanz der bis dato jüngsten fünf Ligaspiele. Kein Bundesliga-Team holte in dieser Zeit mehr Zähler als der FCA. Zudem spielte die angespannte personelle Situation dem FC ebenfalls nicht gerade in die Karten. „Es ist schon schwierig, wenn dir sechs, sieben Mann fehlen“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart unmittelbar vor dem Spiel. „Ich glaube, in der Offensive fehlen uns aktuell vier Akteure und mit Dejan Ljubicic und Florian Kainz 75 Prozent meiner Tore, die heute nicht auf dem Platz sind, dass erarbeitest du dir nicht so einfach.“ So war Baumgart einmal mehr gezwungen, sein Team umzustellen. Unter anderem gab Denis Huseinbasic sein Bundesliga-Startelf-Debüt und Ondrej Duda rotierte zurück auf die Zehn, Jonas Hector fungierte als Linksverteidiger.

1. FC Köln beginnt verhalten

Der FC benötigte zunächst einige Minuten, um sich in der Formation zurecht zu finden, gab dann aber zunehmend den Ton an. So versuchte es Ellyes Skhiri vergeblich aus der Distanz, Linton Maina verpasste eine Flanke von Benno Schmitz. Die Führung erzielte allerdings Augsburg. Niederlechner erspitzelte einen langen Ball vor Luca Kilian, schüttelte den Innenverteidiger problemlos ab und schob das Spielgerät aus spitzem Winkel ins lange Eck. Weder Kilian noch Schwäbe sahen bei dem Gegentreffer sonderlich gut aus. Und wieder liefen die Kölner damit einem Rückstand hinterher. Um ein Haar wäre der sogar noch höher ausgefallen. Nach einem Einwurf kam Mergim Berisha erschreckend unbedrängt zum Kopfball, netzte geschickt ein, doch stand dabei offenbar hauchdünn im Abseits.

Auf der Gegenseite setzte Duda Neuzugang Maina perfekt ein, der Flügelspieler vergab aber aus spitzem Winkel. Köln hatte nun ein deutliches Übergewicht und spielte vor allem bis zum gegnerischen Sechzehner kombinationssicher und deutlich kreativer als noch unter der Woche. Große Torchancen sprangen zunächst zwar dabei nicht heraus, die neuformierte Augsburger Defensive wirkte aber alles andere als sattelfest und wusste sich oft nur durch ein überhartes Einsteigen zu helfen. Unter anderem räumte Ruben Vargas Maina ab und hätte sich auch nicht über Rot beschweren dürfen, sah aber nur Gelb. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel versuchte es Duda noch einmal aus der Distanz, der Schuss wurde aber von FCA-Keeper Tomáš Koubek - wenn auch unbeholfen - geblockt.

1. FC Köln dreht den Spielstand

Wie leicht es gehen kann, zeigten die Kölner dann direkt nach Wiederanpfiff. Einen langen Ball von Hector ersprintete Maina, der brachte den Ball halbhoch in den Sechzehner, Tigges vollendete zum 1:1. Keine 120 Sekunden später traf der Angreifer aus kurzer Distanz nur das Außennetz. Der FC war nun noch einmal aktiver, aber auch Augsburg wurde wieder gefährlich. Unter anderem brachte Berisha einen Freistoß vor das Kölner Tor, doch Schwäbe war zur Stelle. Auf der anderen Seite landete nach einer verunglückten Offensivaktion der Ball vor dem Fuß von Huseinbasic, der gedankenschnell zum 2:1 einschob. Der FC hätte auch nachlegen können, wenn nicht müssen. Das übernahmen die Gäste. Eine Flanke legte Niederlechner auf Caligiuri ab, der den Ball perfekt traf.