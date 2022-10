Trostlose Niederlage in Belgrad : FC droht frühes Europapokal-Aus

Köln Dem 1. FC Köln droht das frühe Aus in der Conference League. Nach einem erschreckend schwachen Auftritt unterlagen die Kölner bei Partizan Belgrad 0:2.

Der 1. FC Köln muss um die Zwischenrunde der Conference League bangen. Nach einem erschreckend schwachen Auftritt bei Partizan Belgrad kassierte der FC eine bittere, wenn auch verdiente, 0:2-Pleite. Der FC startete in Belgrad zwar aufgrund der auferlegten Uefa-Strafe ohne Fans in die Begegnung, dafür aber mit einer Art Versprechen. „Unsere Fans werden uns fehlen, aber wir wollen alles daransetzen, mit ihnen noch ein Auswärtsspiel zu erleben“, hatte FC-Trainer Steffen Baumgart vor dem Spiel betont. Nach den Toren von Fousseni Diabaté (15.) und Ricardo Gomes (52.) ist dieses Ziel nur noch schwer zu erreichen. Denn auch beim kommenden Auswärtsspiel in Slovacko sind nach den Ausschreitungen von Nizza keine Kölner Fans erlaubt, die Zwischenrunde ist in weite Ferne gerückt.

Der Kölner Coach untermauerte sein Vorhaben mit einer Rotation „light“. Zwar veränderte der 50-Jährige seine Startelf im Vergleich zur Derby-Pleite gegen Gladbach auf fünf Positionen, mit Ellyes Skhiri, Jonas Hector, Florian Kainz und Timo Hübers liefen aber Stammkräfte auf, die vor einer Woche noch auf der Bank gesessen hatten. Der FC übernahm zunächst auch die Initiative und kam durch Skhiri zum ersten Abschluss, es sollte allerdings lange der einzige bleiben. Denn wie schon im Hinspiel fiel den Geißböcken so gut wie gar nichts ein. Auf der anderen Seite luden die Kölner ihre Gegner dagegen freundlich zu Offensivaktionen ein. Zunächst ließ sich Kristian Pedersen von Diabaté vernaschen, der legte auf Gomes ab, doch Marvin Schwäbe parierte. Dann legte Hübers Diabeté den Ball unbeholfen auf, der Franzose ließ sich nicht zwei Mal bitten und brachte Partizan in Führung. Das 1:0 kam den Hausherren natürlich gelegen. Belgrad stand wie schon im Hinspiel tief, Köln rannte ebenfalls wie im Hinspiel planlos an. Meist waren die Kölner Offensivbemühungen bereits 25 Meter vor dem gegnerischen Gehäuse bereits wieder beendet.

Für Spannung waren in dieser Phase höchstens die Belgrader Fans verantwortlich, die immer wieder Pyros zündeten und damit gleich zwei Mal für Spielunterbrechungen sorgten. Schiedsrichter Roy Reinshreiber schickte die Mannschaften zwischenzeitlich sogar in die Kabinen. Auch nach der Unterbrechung änderte sich wenig. Köln fiel überhaupt nichts ein, Belgrad konterte gefährlich. Unter anderem traf Queensy Menig die Latte.

1. FC Köln ideenlos, fahrig, müde

Baumgart brachte zur Pause Steffen Tigges für den schwachen Florian Dietz. Und der neue Mann legte umgehend Sargis Adamyan einen Hauch einer Chance auf. Das war es dann aber auch schon wieder mit Kölner Offensivbewegung. Partizan machte es deutlich besser. Und das wieder mit Kölner Unterstützung. Slobodan Urošević brachte eine abgefälschte Flanke und Gomes setzte sich gleich gegen drei Kölner Verteidiger durch: 2:0. Der FC wirkte weiterhin fahrig, ideenlos, müde und in der Defensive extrem anfällig. Die Wechsel verpufften ebenfalls wirkungslos.

