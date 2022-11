Spieltage 20 bis 25 terminiert : FC im Topspiel gegen Dortmund am Samstagabend

Vom Europapokal in den Abstiegskampf : So fällt unser FC-Fazit vor der WM-Pause aus Bei vier Punkten aus den vergangenen sieben Pflichtspielen lässt sich beim 1. FC Köln von einer Krise sprechen. Doch der Schein trügt, der FC hat in zahlreichen Spielen überzeugt. Reicht das am Ende der Saison? So fällt unser Fazit aus.