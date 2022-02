„Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht“ : Die Stimmen zum FC-Spiel gegen Leipzig

Köln Der 1. FC Köln hat am 22. Spieltag der Bundesliga eine deutliche Pleite gegen RB Leipzig kassiert. Das sagten die Spieler.

Nach der 1:3-Niederlage gegen Leipzig waren die Kölner Spieler weitestgehend enttäuscht. Die Stimmen zum Spiel:

Marvin Schwäbe: Am Ende war es natürlich sehr sehr ärgerlich für uns. Sie haben ihre Tormöglichkeiten sehr gut ausgenutzt, sind sehr effizient gewesen. Darauf kommt es manchmal an. Der Freistoß war super geschossen, das dritte Tor war super rausgespielt. Beim zweiten Treffer haben wir ihnen vielleicht zu viel Platz gelassen. Der Freistoß war einfach gut reingeschlenzt. Ich kann in diesem Moment nicht spekulieren. Wenn er von da ins Torwarteck schießt, sehe ich genauso alt aus. Man muss einfach sagen, dass Leipzig auch eine gewisse Qualität hat. Wir haben versucht unser Spiel durchzusetzen. Dass das am Ende nicht funktioniert hat, ist natürlich schade. Wir haben nichtsdestotrotz kein schlechtes Spiel gemacht.

Salih Özcan: In der ersten Halbzeit haben wir die Räume nicht so gut gefunden. Das haben wir erst in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Wir haben im Grunde drei Konter-Tore bekommen. Das ist dann nach so einer Leistung natürlich bitter. Die Statistik spricht natürlich klar für Anthony Modeste. Wir haben aber guten Ersatz mit Sebastian Andersson gehabt. Wir waren ja auch gut im Spiel. Natürlich fehlte uns Tony. Vor allem bei den Standards, in die er sich mit seiner Wucht hineinwirft. Alles im allen sind wir natürlich sehr enttäuscht. Wir haben ja schon gezeigt, dass wir nach Rückständen zurück ins Spiel finden. Da bleiben wir dann weiter bei unserem Schema. Heute war es schwer.

