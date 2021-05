Gute Noten : Die FC-Einzelkritik zum Schalke-Spiel

Köln Viele Chancen, aber nur ein Tor. Dennoch: Der FC erreicht durch ein 1:0 über den FC Schalke 04 die Relegation. Der Erfolg spiegelt sich auch in den Noten wider.

Durch den 1:0-Erfolg über den FC Schalke 04 hat sich Köln am letzten Spieltag in die Relegation gerettet. „Ich bin erleichtert, dass wir noch zwei Spiele haben, um in der Liga zu bleiben. Wir haben es selber in der Hand“, sagte Sportdirektor Horst Heldt sichtbar beweg´t. Allerdings tat sich der FC wieder einmal im Spielaufbau gegen die bereits abgestiegenen Königsblauen lange schwer und vergab im zweiten Abschnitt zu viele Chancen. Erst ein Kopfball von Sebastiaan Bornauw brachte wenige Minuten vor Spielende die Entscheidung. Der Innenverteidiger war auch sonst einer der besten Spieler.