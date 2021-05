Großeinsatz in Köln : FC-Fans liefern sich Auseinandersetzung mit der Polizei

Köln Mit einem Großaufgebot war die Polizei beim Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln gegen den FC Schalke 04 im Einsatz. Nachdem sich der FC mit einem späten Tor in die Relegation rettete, kam es gegen Spielende zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Fans.

Während am Samstag der 1. FC Köln gegen den FC Schalke 04 um den Klassenerhalt in der Bundesliga gekämpft hat, kam es zu Auseindersetzungen zwischen Randalierern und der Polizei. In einer eng zusammen stehenden Gruppe sei Pyrotechnik gezündet worden, sagte ein Sprecher der Polizei am späten Samstagnachmittag. Als die Beamten die Ansammlung auflösen wollten, hätten einige Beteiligte Glasflaschen auf die Polizisten geworfen. Man sei dabei, den Bereich um die Jahnwiese zu räumen. Mindestens ein Polizist habe Schnittwunden davon getragen,teilte die Polizei mit. Auch unter den Fans soll es Verletzte gegeben haben, berichten Medien.