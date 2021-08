„Ein verdienter Sieg für die Bayern“ : Die Stimmen zum FC-Spiel gegen die Bayern

München Eine knappe Niederlage hat der FC gegen Bayern München hinnehmen müssen. Nach dem Spiel äußerten sich Trainer und Spieler.

Steffen Baumgart: Das war am Ende ein verdienter Sieg für die Bayern. In der ersten Halbzeit sind wir nicht so mutig aufgetreten, wie ich mir das gewünscht habe. Wenn du dann 2:0 hinten liegst und kommst zurück, ist das eine gute Sache. Meine Jungs haben einen sehr guten Schritt gemacht, eine gute Entwicklung. Dass ich mich ein bisschen ärgere, das ist verständlich. Wir haben ein Spiel verloren, was wir nicht hätten verlieren müssen aufgrund des Verlaufs. Klar, die Bayern haben 2:0 geführt, dann kommen wir aber wieder. Danach hatten wir eine sehr gute Phase, und am Ende gewinnen die Bayern durch eine Einzelaktion. Wir haben es noch nicht geschafft, aber das gehört zur Entwicklung dazu. In der ersten Halbzeit war es schon so, dass wir in Aktion hätten schießen können und es nicht getan haben. Da hatten wir noch zu viel Respekt vor den Bayern, aber ich finde das ist normal. Wenn man die ganzen 90 Minuten sieht, hatten wir in einigen Situationen die Möglichkeit das Spiel besser zu gestalten vom Ergebnis her. Spielerisch gibt es nichts zu meckern. Die Jungs haben gut gearbeitet, sind nach dem 0:2 dran geblieben und nicht weggebrochen, sondern sogar zurückgekommen. Es war ein geiles Spiel für alle.