„Das letzte halbe Jahr war nicht einfach“ : FC-Verteidiger Noah Katterbach wechselt zum FC Basel

Foto: dpa/Silas Stein

Köln Nach dem Abgang von Jorge Meré hat der 1. FC Köln auch den Wechsel von Noah Katterbach bestätigt. Der Abwehrspieler wechselt auf Leihbasis zum FC Basel.

Vor dem Pokal-Achtelfinale gegen den Hamburger SV kommt beim 1. FC Köln ordentlich Bewegung in den Kader. Nur wenige Minuten nach dem offiziellen Abschied von Jorge Meré, gab der Verein auch den Weggang von Noah Katterbach bekannt. Der Kölner Abwehrspieler wird an den FC Basel in die Schweiz verliehen. Katterbach hat beim 1. FC Köln noch Vertrag bis 2024. Dem Vernehmen nach soll er bis 2023 beim FC Basel bleiben. In der Schweiz kann der Eifeler internationale Luft schnuppern, der schweizer Erstligist belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz in der Liga und spielt in der Conference League.

Schon unter der Woche hatten die Kölner Verantwortlichen den 21-Jährigen für Gespräche freigestellt. Beim FC befand Katterbach sich in dieser Spielzeit im Formtief, Trainer Steffen Baumgart hatte den Außenverteidiger nur selten berücksichtigt. „Das letzte halbe Jahr war nicht einfach für mich“, sagte Katterbach. „Der FC Basel ist ein toller Verein mit guten Ambitionen und genau der richtige Schritt, um mich fußballerisch und charakterlich weiterzuentwickeln.“

Katterbach kommt in dieser Saison auf gerade einmal 15 Einsatzminuten, die beim 0:5-Debakel gegen die TSG Hoffenheim. 18 Mal lief Katterbach dagegen in der U21 auf. In der Schweiz soll er seine Karriere wieder ankurbeln. „Es wird wichtig für Noah sein, dass er sich Spielzeit erarbeitet und auf diesem Niveau zum Einsatz kommt, um seinen vielversprechenden Weg im Profi-Fußball fortzusetzen“, sagte Jörg Jakobs, Kölns Interims-Sportchef. „Wir sind froh, dass wir mit der Leihe zu einem Top-Club in der Schweizer Liga eine gute Lösung gefunden haben.“

8 Bilder Diese Spieler haben den 1. FC Köln im Winter verlassen

Der 21-Jährige wurde bei den Junioren 2018 und 2020 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet. Nicht umsonst gilt Katterbach als großes Talent. In Köln hofft man auch daher, dass er in der Schweiz wieder zu alter Form zurückfinden wird. Am 5. Oktober 2019 gab der Außenverteidiger sein Profi-Debüt gegen den FC Schalke 04. Seit dem lief er 40 Mal für die Profis auf. Katterbach ist zudem U21-Nationalspieler. Nach Rafael Czichos, Sava Cestic und Jorge Meré verlässt den FC damit bereits der vierte Verteidiger.