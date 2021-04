Rechenspiele zum Abstiegskampf : Wo landet der FC?

Köln Vier Spieltage, ein Fünfkampf um den Abstieg. Erreicht der 1. FC Köln noch den Klassenerhalt oder folgt der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte. Wir haben mal Tafel und Kreide rausgeholt und fleißig gerechnet. Natürlich rein hypothetisch.

Der 2:1-Erfolg über Leipzig kam für den 1. FC Köln überraschend, könnte aber in der Endabrechnung eine entscheidende Rolle spielen. Hätte der FC die Begegnung gegen den Tabellenzweiten wie erwartet verloren, wären Bremen und Bielefeld auf sieben, Mainz sogar auf acht Punkte enteilt. Köln kann in den verbleibenden vier Spielen maximal zwölf Punkte holen - im Idealfall. Hectors Doppelpack hat dem 1. FC Köln also ein Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt erhalten. Dennoch stehen die Rheinländer vor einer schweren Aufgabe. Das zeigt unser Rechenspiel für die verbliebenen Saisonspiele. Natürlich sind wir weder ein Orakel, noch können wir in die Zukunft schauen. Und gerade das Leipzig-Spiel zeigt, zu was die Teams im Abstiegskampf fähig sind.