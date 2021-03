GA-Sportlerwahl : Wer wird GA-Sportler des Monats Februar?

Bonn Wir suchen wieder den GA-Sportler des Monats. Nominiert für ihre Leistungen im Februar sind Konstanze Klosterhalfen, Majtie Kolberg, Chris Babb und Dario Schumacher.

Dank dieser Ergebnisse hat sich das Quartett für die Wahl zum GA-Sportler des Monats Februar qualifiziert. Aufgrund des Lockdowns und der geringen Anzahl an Wettkämpfen schickt der GA in diesem Monat nur vier statt der üblichen fünf Athleten ins Rennen um den Titel. Bis zum kommenden Montag, 8. März, 24 Uhr, haben die GA-Leser unter ga.de/sportlerwahl nun die Chance, für ihren Kandidaten abzustimmen.

Keine Frage: Chris Babb ist die zentrale Figur bei den Telekom Baskets. Der Königstransfer des Basketball-Bundesligisten hält gemeinsam mit Teamkapitän TJ DiLeo den Laden zusammen. Er ist früh in der Halle und er bleibt noch lange nach dem Training. Wenn man ihn während des Spiels beobachtet, ist er derjenige, der die Youngster sprichwörtlich an die Hand nimmt. Der Star ohne Allüren. Und nicht zuletzt ist er ein zuverlässiger Leistungsträger. Wenn die Baskets seine Fähigkeiten benötigen, wirft er sie in die Waagschale. Im Februar, seit Trainer Will Voigt zurück auf dem Hardtberg ist, führte der Topscorer (15,9 Punkte pro Partie) die Baskets mit vier Siegen in Serie aus dem Tabellenkeller.