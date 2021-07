Siege gegen Favoriten : Bonn Capitals überraschen beim Champions Cup in Tschechien

Bonn Capitals überraschen beim Champions Cup in Tschechien

Bonn Für die Bonn Capitals läuft es beim Champions Cup in Tschechien bislang perfekt: Die Bonner Baseballer stehen nach Erfolgen gegen Parma und Amsterdam fast sicher im Halbfinale.

Und die Capitals lassen den Worten Taten folgen. Nach zwei Spielen und zwei Siegen steht der deutsche Vizemeister fast schon sensationell mit anderthalb Beinen im Halbfinale. Nach dem 5:4-Auftaktsieg in der Vorrunde des Turniers gegen das hochfavorisierte Team von ASD Parma aus Italien legten die Capitals gegen das nicht minder stark eingeschätzte Team von LD Amsterdam in einem Offensivspektakel mit 14:13 nach.

Bonn Capitals gehen ungeschlagen in die Playoffs

Auf die „Champions League“ des Baseballs hatten sich Spieler und Trainerstab der Bonn Capitals schon die ganze Saison gefreut. Natürlich liegt der Fokus auf der Bundesliga. Aber wie im Fußball liegt die Würze in den Spielen gegen die internationale Konkurrenz. Dass ein deutsches Team eine italienische und dazu noch eine niederländische Mannschaft schlägt, kommt nicht alle Tage vor. Beide Länder gelten in Europa als Baseball-Hochburgen.

Capitals bestreiten in Tschechien fünf Spiele in fünf Tagen

Die Freude bei den Capitals war entsprechend groß. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Das waren echte Teamerfolge. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen”, sagte Schmitz nach den beiden Coups. Im Turnier, bei dem die Teams fünf Tage in Folge spielen müssen, ist auch Deutschland, so wie Italien und die Niederlande, mit zwei Teams vertreten. Die Heidenheim Heideköpfe als Deutscher Meister und Vizemeister Bonn Capitals hatten sich schon 2019 qualifiziert, doch 2020 musste der Champions Cup aufgrund der Pandemie abgesagt werden.

In Ostrau spielen die Mannschaften in zwei Vierergruppen. Gastgeber Ostrau und die Rouen Huskies aus Frankreich komplettieren das Feld. Die Besten zwei jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Halbfinale, das am Freitag ausgetragen wird. Die anderen Teams spielen den Absteiger aus.