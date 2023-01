Feuerwehreinsatz in Medinghoven : Weggeworfene Zigarette löst Großeinsatz an Helios Klinik in Bonn aus

Eine offenbar achtlos weggeworfene Zigarette hat am Samstag einen Großeinsatz der Bonner Feuerwehren verursacht. Foto: Petra Reuter

Bonn-Medinghoven Am Samstagmittag hat eine offenbar achtlos weggeworfene Zigarette einen Großeinsatz der Bonner Feuerwehren am Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg in Medinghoven ausgelöst.



Gegen 13.10 Uhr musste die Feuerwehr Bonn mit einem Großaufgebot in die Von-Hompesch-Strasse zum Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg in Medinghoven ausrücken.

Der Alarm war durch eine Rauchentwicklung, die eine weggeworfene Zigarette verursacht hatte, ausgelöst worden.

Weil es sich beim Brandort um ein Krankenhaus handelt, wurden laut Brandmeister Niclas Karp insgesamt sechs Feuerwehrfahrzeuge, zwei Drehleiterfahrzeuge, ein ABC-Erkundungsfahrzeug für Gefahrstoffe, die Freiwillige Feuerwehr Duisdorf sowie Rettungswagen und Notarzt zum Brandort entsendet.

Verletzt wurde niemand. Der Einsatz konnte schnell wieder abgebrochen werden.

(ga)