„Öffi-Wende“ gefordert : „Fridays for Future“ demonstrieren am Freitag wieder in Bonn

Die „Fridays for Future“-Bewegung demonstriert am Freitag in Bonn. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Eine „Fridays for Future“-Demonstration findet am Freitag in der Bonner Innenstadt statt. Der Protest ist Teil einer sommerlichen Reihe, die die Kommunalwahlen im September fokussiert. Am Freitag wird zunächst der öffentliche Nahverkehr in den Blick genommen.



„Fridays for Future“ setzt die Straßenproteste fort: Unter dem Motto „Hoch die Hände – Öffi-Wende“ will die Bewegung am Freitag in Bonn demonstrieren. Wie die Bonner Ortsgruppe in einer Pressemitteilung bekannt gab, soll der Protest zunächst den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den Blick nehmen. Anfang Juni fand die erste Demonstration nach langer Corona-Pause auf dem Münsterplatz statt.

Um 11 Uhr soll eine Kundgebung am Hofgarten in Bonn die Demonstration eröffnen. Darauf soll ein Protestzug durch die Stadt folgen, der am Friedensplatz endet. Die Bewegung will mit ihrer Aktion auf „die mangelhaften kommunalen Klimaschutzmaßnahmen im Bereich des ÖPNV“ aufmerksam machen. In einem gemeinsam mit „Parents for Future“ erarbeiteten Forderungskatalog, fordern die Aktivistinnen und Aktivisten unter anderem eine Einführung eines solidarischen Bürgertickets.