Werk in Bad Godesberg : Boge-Mitarbeiter verzichteten auf Teile des Gehalts, um Standort zu retten

Das Unternehmen mit rund 4000 Beschäftigten hat weltweit elf Standorte. Eigentümer ist die chinesische Zhuzhou Times New Material Technology Co., die eine Tochtergesellschaft der China Railway Rolling Stock Corporation Ltd. ist. Boge bietet Schwingungstechnik und Kunststofflösungen in der Autoindustrie an. Die Produktlinie NVH Powertrain & Commercial Vehicles wird von Bonn aus gesteuert. NVH steht für Noise, Vibration, Harshness und bezeichnet die hör- oder spürbaren Schwingungen in Kraftfahrzeugen oder an Maschinen. Motor- und Getriebelager verhindern, dass Schwingungen vom Antriebsstrang übertragen werden.