Aus in Bonn ist besiegelt : Karstadt-Konzern verschickt Kündigungen

Bonn/Köln Das endgültige Aus für Bonn ist besiegelt: Der Kaufhauskonzern hat den Mietvertrag mit Aachener Grund beendet. Die Angestellten müssen zum 31. Oktober gehen.

Die Kündigung des Mietvertrages für das Bonner Karstadt-Haus ging offenbar erst am Mittwochnachmittag beim Eigentümer Aachener Grund ein. Damit ist das Ende des Standortes endgültig besiegelt. Die Immobiliengesellschaft hatte nach eigenen Angaben zuletzt einen 20-jährigen Mietvertrag zu einer um mehr als die Hälfte reduzierten Miete angeboten, um das Traditionskaufhaus in Bonn zu halten.

Zusätzlich hatte Oberbürgermeister Ashok Sridharan gemeinsam mit dem Bonner Stadtrat die Erbbauzinsen um ein Drittel gesenkt , die Aachener Grund jährlich als Grundstückspacht an die Stadt entrichten muss. An der Entscheidung des Kaufhauskonzerns hat das nichts geändert.

Am Mittwoch hätten die Mitarbeiter die Kündigungen erhalten, sagte Verdi-Sekretärin Jana Zorn. Damit müssen sie zum 31. Oktober das Unternehmen verlassen. Auch hatte die Unternehmensleitung den Bürgermeistern der Städte, in denen Filialen geschlossen werden, mitgeteilt, dass diese Häuser nicht mehr zu retten seien, berichtet die Fachzeitschrift „Textilwirtschaft“.

Es geht um 50 Filialen, darunter neben Bonn auch Karstadt in Gummersbach, die früheren Kaufhof-Filialen in Brühl und im Rhein-Center in Köln-Weiden sowie Karstadt Sports in der Kölner Schildergasse. Ursprünglich wollte der Warenhauskonzern, der zur österreichischen Signa-Gruppe gehört, 80 von 172 Filialen zumachen. Nach Zugeständnissen der Vermieter wurde diese Zahl auf 50 reduziert. Unter anderem bleibt eine Filiale in Leverkusen erhalten.