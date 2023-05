Vorschlag der FDP-Fraktion Feuerwehrleute in Bornheim sollen im Homeoffice arbeiten

Dann sind viele der ehrenamtlichen Retter an dem Arbeitsplatz, mit dem sie ihren Lebensunterhalt verdienen – oftmals nicht in Bornheim, sondern in einer anderen Stadt in der Region. Schnell genug ausreichend Kräfte zusammenzuziehen, um bei einer Alarmierung tagsüber auch innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist ausrücken zu können, ist daher ein Problem. Die Tendenz zum Homeoffice habe sich diesbezüglich positiv ausgewirkt, berichten freiwillige Wehren auch in umliegenden Kommunen.